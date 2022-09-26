مقتل خمسة مسعفين في إعصار نورو في الفليبين

قضى خمسة مسعفين خلال مرور الإعصار نورو في الفليبين عندما كانوا في بلدة غمرتها الفيضانات على ما أعلنت السلطات اليوم.



كان رجال الإنقاذ الخمسة على متن قارب في قرية غمرتها الفيضانات، حيث انهار أحد الجدران عليهم.



ضرب الإعصار نورو أمس جزيرة لوزون ذات الكثافة السكانية العالية وترافق مع رياح عاتية وأمطار شديدة الغزارة.



وكان الأعصار مصحوبا برياح بلغت سرعتها 195 كيلومترا في الساعة وهو الأقوى الذي يسجل هذه السنة في البلاد.



وقد اجلي نحو 75 ألف شخص قبل الإعصار بعدما حذرت مصلحة الأرصاد الجوية من مخاطر حصول فيضانات كبيرة في مناطق البلاد المعرضة لظواهر كهذه.



يشار إلى أن الأرخبيل الفلبيني يتعرض لما معدله 20 إعصارا استوائيا كل عام.



يذكر أن أقوى إعصار يضرب الفلبين على الإطلاق كان إعصار هايان المدمر، الذي قتل 6300 شخص وتسبب في تشريد أكثر من 4 ملايين في نوفمبر 2013.