بـ "هجوم جبان".. مقتل 10 رجال بالرصاص في صالة للبلياردو بالمكسيك

قتل عشرة رجال برصاص مسلّحين أطلقوا النار عليهم داخل صالة للبلياردو في غواناخواتو، الولاية الواقعة في وسط المكسيك والتي تشهد أعلى مستوى من أعمال العنف، بحسب ما أفادت السلطات أمس.

وقالت النيابة العامة في الولاية إنّ المجزرة وقعت مساء أول من أمس الأربعاء في مقاطعة تاريمورو، مشيرة إلى أنّ تسعة من القتلى عُثر عليهم جثثاً هامدة داخل الصالة، في حين أصيب العاشر بجروح نُقل على إثرها إلى المستشفى حيث فارق الحياة.

وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ندّد دييغو سينهو رودريغيز حاكم غواناخواتو بـ"الهجوم الجبان"، واعداً بإعادة فرض النظام في الولاية.

وغواناخواتو، الولاية الصناعية المزدهرة، أصبحت الأكثر عنفاً في المكسيك بسبب الصراع الدائر فيها بين عصابتي "سانتا روزا دي ليما" و"خاليسكو نويفا جينيراسيون" اللتين تنشطان خصوصاً في مجالي تهريب المخدّرات وسرقة الوقود.