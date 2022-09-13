انهيار مبنى سكني في الأردن

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن أن فرق الدفاع المدني والشرطة تتعامل مع حادثة انهيار إحدى العمارات السكنية في منطقة اللويبدة بالعاصمة عمَّان.

وقال مدير مستشفى لوزميلا، حازم بقاعين، إنه وصلت إلى المستشفى وفاة و6 إصابات حتى الساعة 6 مساء اليوم الثلاثاء، جراء انهيار المبنى السكني، مضيفاً أن المستشفى وبتنسيق مع وزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الازمات يتعامل مع المصابين لتلقي العلاج المناسب.

ووجه رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، الجهات المختصَّة إلى فتح تحقيق؛ للوقوف على أسباب حادث انهيار المبنى، كما وجَّه عقب وصوله إلى موقع الحادث الذي وقع عصر اليوم الكوادر والفِرق المختصَّة إلى بذل أقصى الجهود، ومواصلة العمل إلى حين الانتهاء من عمليَّات الإخلاء والإنقاذ.