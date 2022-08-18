اليونان تستعد لموجة شديدة الحرارة ابتداء من اليوم

قالت هيئة الأرصاد اليونانية إنه على البلاد الاستعداد لموجة شديدة الحرارة ابتداء من اليوم الخميس، ومن المتوقع أن لا تنكسر قبل يوم الأحد، وسوف تكون المناطق بوسط البلاد الأكثر تضرراً.

وأضافت الأرصاد أن درجات الحرارة ربما تصل إلى 42 درجة مئوية، ويشار إلى أن البحر حالياً أكثر دفئاً عن المعتاد، في حين من المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة من 26 إلى 28 درجة مئوية في البحرين أيجة والأيوني خلال الأيام المقبلة.

ويجرى تكرار نصائح الأطباء بشأن التعامل مع الطقس الحار على شبكة الإذاعة اليونانية، حيث يتم تحذير المواطنين من أن التعرض لدرجات الحرارة لفترة أطول يؤدي لحدوث مشاكل في القلب والأوعية الدموية.

وقامت السلطات في أثينا بفتح قاعات أمام الأشخاص الذين ليس لديهم أجهزة تكييف في المنزل.