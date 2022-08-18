فيضانات وانهيارات أرضية في الصين.. ومقتل 16 شخصاً

ذكر تقرير بالتلفزيون الصيني، اليوم الخميس، إن ما لا يقل عن 16 شخصا لقوا حتفهم، وفقد 36 آخرون بعد وقوع فيضانات غامرة بشمال غرب الصين.

ووقعت الفيضانات مساء أمس الأربعاء في الجبال بمقاطعة داتونج بالقرب من مدينة شينينج بإقليم تشينجهاي، بعد هطول أمطار غزيرة.

وأدى هطول الأمطار لوقوع انهيارات أرضية أعاقت الانهار وأدت لتحويل مسارها، مما أضر بأكثر من 6000 شخص في بلدتين وست قرى.

وقد حشدت السلطات نحو 2000 من رجال الإنقاذ، من بينهم رجال شرطة و أفراد من وحدات شبه نظامية و خدمات الطوارئ ومسؤولين حكوميين.