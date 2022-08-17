مصرع 15 شخصاً بطريقة مأساوية في المغرب

لقي 15 شخصاً مصرعهم إثر انقلاب حافلة للمسافرين كانوا على متنها صباح الأربعاء في المغرب، بينما أصيب 37 راكباً بجروح متفاوتة الخطورة، وفق حصيلة أولية أعلنها مصدر من السلطات المحلية لمحافظة خريبكة.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس: "في حصيلة أولية، لقي 15 شخصا مصرعهم، فيما أصيب 37 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث سير وقع صباح الأربعاء بإقليم خريبكة" على بعد نحو 125 كيلومترًا شرق الدار البيضاء.

وأوضح المصدر أن الفاجعة نجمت عن "انقلاب حافلة للمسافرين قادمة من الدار البيضاء صوب منطقة أيت عتاب بأحد المنعرجات بالطريق الوطنية رقم 11".

وفتحت السلطات المختصة تحقيقا للوقوف على كافة ظروف وملابسات الحادث، بحسب المصدر.