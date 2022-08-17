حريق ضخم في جسر للسكك الحديدية بوسط لندن يعطل القطارات

قالت فرقة الإطفاء في لندن إن نحو 70 من رجالها يكافحون حريقا في أحد جسور السكك الحديدية في ساوثوارك بوسط العاصمة البريطانية اليوم الأربعاء. وتسبب الحريق في توقف القطارات بالمنطقة وإخلاء العديد من المباني.

وأظهرت صور نشرتها فرقة الإطفاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تصاعد أعمدة كبيرة من الدخان من أسفل إحدى قباب الجسر التي قالت الفرقة إنها مشتعلة بالكامل.

وتعطلت حركة قطارات مترو أنفاق لندن وكذلك القطارات فوق الأرض إلى لندن بريدج وساوثوارك.

وقال وين جيسون، ناظر المحطة، في بيان على الموقع الإلكتروني لجهاز مكافحة الحرائق: "الحريق يُخرج دخانا كثيفا ونُصح من يقيمون أو يعملون في المنطقة بإغلاق نوافذهم وأبوابهم".