"الصحة العالمية" تبحث عن أسماء بديلة لجدري القردة

طلبت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، مساعدة من الناس لاقتراح أسماء جديدة لمرض جدري القردة لتخفيف الوصمة التي تترافق مع الاسم الحالي للمرض.

ويحذّر خبراء من أن الاسم الحالي قد يشكّل وصمة، من جهة لحيوانات القرود التي تلعب دورا صغيرا في انتشاره، ولقارة إفريقيا من جهة أخرى التي غالبًا ما ترتبط بها هذه الحيوانات.

ففي البرازيل مثلًا، سُجّلت مؤخرًا حالات تهجّم أشخاص على قرود، على خلفية الخوف من المرض.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة فاضلة شعيب لصحافيين في جنيف: "أُعطي مرض جدري القردة اسمه قبل فترة الممارسات الحالية السليمة في تسمية الأمراض، نريد فعلًا أن نجد اسمًا لا يكون وصمة".

وأشارت إلى أن مجال الاستشارات مفتوح حالياً للجميع عبر موقع إلكتروني تابع لمنظمة الصحة العالمية.