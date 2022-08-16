مقتل 3 من رجال الإطفاء خلال مكافحة حريق بالمغرب

قُتل ثلاثة عناصر من فرق الإطفاء إثر سقوط مركبتهم في وادٍ شمال المغرب فيما كانوا يشاركون في جهود مكافحة حريق في إحدى الغابات، وفق ما أفادت السلطات المحلية الثلاثاء، مشيرة إلى توقيف 4 أشخاص يشتبه بأنهم أشعلوا النيران.

وقال مصدر من السلطات المحلية في محافظة المضيق "إن ثلاثة من أفراد المديرية العامة للوقاية المدنية لقوا مصرعهم أمس الاثنين، فيما أصيب اثنان آخران بجروح بليغة إثر سقوط المركبة التي كانوا يستقلونها في منحدر وادي، ووقع الحادث أثناء أدائهم لواجبهم المهني في مكافحة الحريق الذي اندلع في غابة تقع بمنطقة المضيق الفنيدق".