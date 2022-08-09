تصاريح الإقامة في الاتحاد الأوروبي تعود لمستوى ما قبل كورونا

عادت أعداد تصاريح الإقامة الصادرة من دول الاتحاد الأوروبي في العام الماضي إلى مستواها قبل أزمة كورونا.

وذكرت هيئة الإحصاء الأوروبي "يوروستات" في بروكسل، اليوم الثلاثاء، أن أعداد هذه التصاريح وصل في 2021 إلى 2.95 مليون تصريح بارتفاع بنسبة 31% مقارنة بعام 2020 الذي اندلعت فيه أزمة كورونا في دول التكتل.

ومن الممكن إصدار تصاريح الإقامة للمواطنين من خارج دول التكتل لأغراض منها على سبيل المثال، العمل أو الدراسة أو لأسباب عائلية أو لطلب حماية دولية.

وحسب ما ذكرته الهيئة، وصل عدد تصاريح الإقامة التي أصدرتها بولندا وحدها في العام الماضي إلى 967 ألف و300 تصريح أي ما يعادل ثلث إجمالي التصاريح الصادرة من دول التكتل، تلتها إسبانيا بـ371 ألف و800 تصريح ثم فرنسا بـ 285 ألف و200 تصريح.

وتراجع عدد التصاريح الصادرة في عدد قليل من دول التكتل من بينها ألمانيا، التي تراجع فيها عدد التصاريح بنسبة 41% ليصل إلى 185 ألف و200 تصريح.

وجاء الأوكرانيون على رأس أكثر الجنسيات الحاصلة على تصاريح الإقامة في دول الاتحاد الأوروبي في 2021 حيث حصلوا على 875 ألف و800 تصريح، وقد وصل 83% من هؤلاء الأوكرانيين إلى بولندا.