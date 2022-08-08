انتشال جثث 7 مهاجرين جراء انقلاب قارب في الجزائر

أفادت وسائل إعلام جزائرية بانتشال جثث سبعة مهاجرين وإنقاذ ستة آخرين جراء انقلاب قارب لمهاجرين "سريين" صباح اليوم الاثنين بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية.

ووفق ما أوردته وسائل الإعلام اليوم، كان مهاجرون من جنسيات مختلفة على متن قارب انقلب على مستوى شاطئ الصخرة الكبرى بالحمامات، لافتة إلى أن حرس السواحل تمكن من إنقاذ عدد من المهاجرين فيما انتشل بعض جثث بعض الضحايا.

وأشارت إلى نقل بعض المهاجرين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة