حريق هائل في مستودع للنفط في كوبا

أسفر حريق هائل في مستودع نفط أصابته صاعقة في ضاحية ماتانزاس شرق العاصمة الكوبية هافانا عن مقتل شخص واحد على الأقل، وإصابة 121 آخرين وفقدان 17 من رجال الإطفاء الذين كانوا في المنطقة الأقرب إلى الحريق.

وتم إجلاء نحو 1900 شخص من منطقة الكارثة ، وهناك خمسة جرحى حالتهم حرجة، وثلاثة في حالة خطيرة جدا، فضلا عن وجود 28 إصابة خطيرة، وفقا لحصيلة نشرها حساب الرئاسة الكوبية على مواقع التواصل الاجتماعي.