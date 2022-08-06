برنامج الأغذية العالمي قلق من أزمة غذائية في سريلانكا

أبدي برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة قلقه من تأثير الأزمة الاقتصادية، في سريلانكا على إمدادات الغذاء للفقراء في البلاد.

وأضاف البرنامج، في بيان وجه فيه الشكر إلى النرويج عما قدمته من معونات، بقيمة حوالي 500 ألف دولار، أن حوالي 6.3 مليون شخص- أو ثلاثة من كل 10 أسر- عرضة لخطر انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدات.

وتابع أن الدراسات الاستقصائية الأخيرة تظهر أن 61% من الأسر إما لا يتوافر لها الطعام الكافى، أو أنها تحصل على طعام لا يحتوى على العناصر الغذائية اللازمة، أو حتى لا تحصل على كل الوجبات بانتظام بسبب حالة الطوارئ الحادة.

وأضاف أنه يجرى إعداد برنامج طوارئ لمساعدة 3.4 مليون شخص في سريلانكا، هم الأكثر عرضة لخطر انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

وتشهد الدولة الجزيرة، الواقعة إلى الجنوب من الهند، ويبلغ عدد سكانها حوالي 22 مليون نسمة، أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.