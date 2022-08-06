مقتل 12 بولنديا في حادث جنوح حافلة تقلهم في كرواتيا

أعلنت وزارة الداخلية الكرواتية مقتل 12 بولنديا وجرح حوالى ثلاثين آخرين صباح السبت في حادث جنوح حافلة بولندية عن الطريق في شمال كرواتيا حيث كانوا في رحلة إلى موقع كاثوليكي.

وأعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق على موقع «تويتر» وفاة 11 شخصا.

وقال وزير الداخلية الكرواتي دافور بوزينوفيتش في مؤتمر صحافي «للأسف مات شخص تم نقله إلى المستشفى في الأثناء وهذا يعني انه وفي هذه اللحظة قتل 12 شخصا في هذا الحادث».

كما أصيب حوالي ثلاثين آخرين بجروح بينهم 26 شخصا تم نقلهم إلى مستشفيات عديدة في زغرب لتعرضهم لإصابات بليغة، على ما أوضحت من جانبها مديرة خدمات الطوارئ الكرواتية.

وأرسل 16 من أطقم الإسعاف إلى المكان، وفقا للمسؤولة.

وأفاد مسؤول من القنصلية البولندية في كرواتيا بأن المسافرين مواطنون بولونيون.

وقال وزير الداخلية «حسب بعض المعلومات كانوا مجموعة في طريقها إلى مديوغوريي لزيارة ضريح كاثوليكي معروف في البوسنة.»

ويزور هذا المكان سنويا مئات الآلاف من الأشخاص من بينهم العديد من البولونديين.