مصرع 17 شخصاً في حادث مروري بمصر

لقي 17 شخصاً مصرعهم وأصيب 4 آخرون في حادث تصادم بين سيارة نقل وحافلة صغيرة لنقل الركاب (ميكروباص) بمحافظة سوهاج جنوبي مصر.

وذكر بيان للمحافظة أن الحادث وقع على طريق جهينة الصحراوي الغربي ليل الثلاثاء/الأربعاء، مضيفا أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وكلف محافظ سوهاج الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالانتقال إلى موقع الحادث ومتابعة حالة المصابين وسرعة إنهاء إجراءات تسليم المتوفين لذويهم.

ولم يشر البيان إلى السبب وراء وقوع الحادث.