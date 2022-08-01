16 قتيلاً في سقوط حافلة من ارتفاع 200 متر في البيرو

المصدر: ليما - أ ف ب

قُتل 16 شخصاً بينهم أطفال في البيرو حين سقطت حافلة كانت تقلّهم في هاوية عمقها مئتا متر، حسبما أعلنت الشرطة الأحد.

ووقع الحادث بين مدينتيْ مازاماري وبويرتو أوكوبا في منطقة جونين (وسط) في الأدغال.

وقال متحدث باسم مركز شرطة مازاماري لوكالة فرانس برس: "لدينا حصيلة من 16 قتيلاً وجريح واحد بعد سقوط حافلة صغيرة في هاوية عمقها مئتا متر".

وكانت الحافلة الصغيرة تقلّ مزارعين ذاهبين للعمل في مزارعهم، بحسب المصدر نفسه. ومن بين الجُثث التي انتشلتها الشرطة وفرق الإطفاء، جثث أطفال ونساء ومسنّين، بالإضافة إلى جثة سائق الحافلة.

ونجا راكبٌ واحد، لكنه نُقل إلى مستشفى في جونين إثر إصابته بجروح. وفتحت السلطات تحقيقًا في الحادث.

وهذه الحوادث شائعة في البيرو بسبب سرعة القيادة وسوء حال الطرق ونقص اللافتات والإشارات المرورية.

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