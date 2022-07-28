مقتل 13 فنزويليا على الأقل في حادث حافلة بنيكاراجوا

المصدر: إستيلي - رويترز

قالت شرطة نيكاراجوا اليوم الخميس إن 13 فنزويليا على الأقل لقوا حتفهم في حادث سير عندما سقطت حافلة كانوا يستقلونها في جرف بشمال شرق الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.

أوضحت الشرطة في بيان أن الحافلة، التي كانت تسير في طريق سريع بمنطقة إستيلي بنيكاراجوا، كانت منطلقة بسرعة كبيرة واصطدمت بسيارتين قبل سقوطها في جرف عميق مساء الأربعاء.

أضافت الشرطة أن رجلا من نيكاراجوا لقي حتفه كذلك في الحادث الذي أُصيب فيه 47 شخصا آخرين.

وأعطى مسؤولون آخرون أرقاما متفاوتة لإجمالي عدد قتلى الحادث.

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