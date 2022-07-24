إنقاذ مئات المهاجرين قبالة السواحل الإيطالية وانتشال 5 جثث

المصدر: روما - رويترز

ذكر بيان لخفر السواحل الإيطالي اليوم الأحد أن نحو 700 مهاجر أُنقذوا انتشلوا أمس السبت قبالة الساحل الجنوبي لإيطاليا، فيما انُتشلت خمس جثث.

يأتي ذلك في وقت يتزايد فيه تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط في فترة يقل فيها هياج البحر.

وعُثر على أغلب المهاجرين الذين بلغ عددهم 674 في قارب للصيد على بعد 200 كيلومتر تقريبا قبالة ساحل كالابريا بينما انتُشل آخرون من المياه.

ونفذت سفينة تجارية وخفر السواحل وشرطة الأموال عمليات البحث والإنقاذ.

وأضاف البيان أن المهاجرين نُقلوا لمدينتي صقلية وكالابريا الساحليتين صباح اليوم الأحد ونقلت الجثث الخمس لمشرحة في مستشفى بصقلية.

وأظهرت بيانات من وزارة الداخلية الإيطالية أن أكثر من 34 ألف طالب لجوء ومهاجر وصلوا لإيطاليا منذ بداية العام ارتفاعا من 25500 في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ورصدت سفينة أوشن فايكينج التي ترفع علم النرويج صباح اليوم الأحد قاربا مطاطيا يتكدس فيه مهاجرون في المياه الدولية قبالة الساحل الليبي وأنقذت 87 شخصا من بينهم 57 من القصر دون مرافق وفقا لما كتبه القائمون على السفينة على تويتر.

كما أنقذت سفينة سي-ووتش التابعة لمنظمة ألمانية لا تهدف للربح أمس السبت ما يزيد على 400 مهاجر من بينهم العديد من الأطفال واثنان من الحوامل لدى إبحار المجموعة في أربعة قوارب مكتظة. وذكرت سي-ووتش أن هدوء البحر والرياح ساعد في وصول المهاجرين للسواحل الإيطالية.

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