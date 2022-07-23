ملثمون يهاجمون سيارة نقل أموال بالرصاص في ألمانيا

المصدر: كولونيا - د ب أ

هاجم عدد من الملثمين سيارة نقل أموال وأطلقوا النار عليها في مدينة كولونيا غربي ألمانيا.

وقالت الشرطة إنه بحسب المعلومات الحالية لم يتعرض حارسا السيارة لأذى.

ولم يتمكن الجناة الأربعة الذين كانوا يرتدون ملابس سوداء من الفوز بغنيمة، وبعد الواقعة كانت السيارة تعرضت لثقوب عديدة بسبب الرصاص على الزجاج الأمامي المدرع للسيارة.

ووفقا للشرطة قام الجناة بإيقاف السيارة عند السابعة والنصف صباحا في حي مارينبورج، وأحاطوها من الأمام بسيارة ومن الخلف بسيارة أخرى وحاولوا فتح السيارة ولكن عندما لم تفتح الأبواب أطلقوا عيارات نارية عديدة على السيارة كما ذكرت الشرطة، ثم أشعلوا النار فيها.

ووجد المحققون على السيارة المهجورة لوحة ترخيص مسروقة صادرة في حي هانفالد في كولونيا. وفتشت الشرطة بشكل مكثف في الصباح عن الجناة بطائرة هليكوبتر. وتم مسح مسرح الجريمة بطائرة بدون طيار، وفحص الطب الشرعي موقع الحادث.

يبحث المحققون عن شهود يمكنهم تقديم معلومات حول سرقة لوحة الترخيص أو الذين شاهدوا السيارتين في الصباح قبل السرقة أو في الأيام القليلة الماضية.

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