مصر.. 22 قتيلا و33 مصابا في حادث سير مروِع

المصدر: المنيا - د ب أ

لقي 22 شخصا حتفهم وأصيب 33 آخرون جراء حادث سير وقع بمحافظة المنيا، جنوبي مصر، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

ووقع الحادث إثر اصطدام حافلة نقل جماعي من الخلف بسيارة نقل بمقطورة على الطريق الصحراوي الشرقي أمام الكيلو 93 بمركز ملوي، وفقا لصفحة محافظة المنيا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتشير البيانات الأولية عن الحادث إلى أن سيارة النقل كانت متوقفة على جانب الطريق لتغيير إطار فاصطدمت بها من الخلف الحافلة التي كانت قادمة من محافظة سوهاج، في طريقها إلى القاهرة.

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