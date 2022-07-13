مقتل شخص وفقد 8 آخرين في فيضانات بالصين

المصدر: بكين - وام

لقي شخص واحد مصرعه، فيما لايزال 8 آخرون في عداد المفقودين إثر فيضانات ناجمة عن العواصف المطيرة التي اجتاحت قرية في مدينة ووداليانتشي بمقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية " شينخوا" أن الحادث وقع الحادث مساء أمس في قرية دونغفنغ ببلدة تشاويانغشان، حسبما ذكرت مديرية المقاطعة لإدارة الطوارئ.

وشارك أكثر من 700 رجل إنقاذ في البحث عن المفقودين، وتم إجلاء جميع القرويين المتضررين الى أماكن آمنة.

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