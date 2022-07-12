شاهد.. إيفانكا ترامب وزوجها يقضيان إجازتهما على شواطئ المغرب

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ظهرت إيفانكا ابنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في رحلة مع زوجها غاريد كشنر في المغرب حيث استمتعا بالأجواء الصحراوية وأيضا الشواطئ الخلابة.

وحرصت إيفانكا، 40 عاما، على التقاط صور داخل الصحراء الكبرى في المغرب بأشكال مختلفة ومتعددة، كما التقطت صورا من زوايا جديدة، بحسب صحيفة الديلي ميل.

كانت إيفانكا وزوجها في تلك الرحلة بدون أطفال وأقاما في فندق فخم على شاطئ البحر وظهرا وهما يرتديان القبعات.

في إحدى الصور، ارتدت ابنة الرئيس الأميركي الصندل والتنورة البيضاء والقبعة والنظارة الشمسية كذلك، كما ظهرت مع زوجها على إحدى الشواطئ وهما يستمتعان بالرمال والمياه.

وحرصت إيفانكا على السير على الرمال الدافئة هناك وكانت هذه من أكثر الأشياء التي تمكست بفعلها وفي إحدى الصور جلست على الشاطئ بينما الرياح كانت شديدة.

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