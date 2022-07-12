"حاج" ينفعل أثناء رمي الجمرات بطريقة عنيفة.. شاهد ردة فعل من حوله

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أظهر مقطع فيديو لحظة انفعال أحد الحجاج أثناء رمي الجمرات خلال أداء مناسك الحج.

وأظهر المقطع الرجل المسن وهو يرجع إلى الخلف ثم يجري مسرعا نحو مكان رمي الجمرات ثم يقوم برميها بشكل عنيف.

وبينما الحاج مستمر في رمي الجمرات بهذه الطريقة الكوميدية تدخل بعض الأشخاص وحاولوا السيطرة عليه لاستكمال المناسك حسب "المرصد".

ويظهر في الفيديو أحد رجال الأمن وهو يقف بجانب الحاج وأيضا بعض الحجاج وقام بعضهم بالإمساك بالحاج الذي ظل يواصل الرمي بهذه الطريقة.

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