زوجة رئيس بنما تقول إنه مصاب باضطراب نادر في الدم

المصدر: بنما سيتي - رويترز

قالت يازمين كولون زوجة رئيس بنما لاورينتينو كورتيزو اليوم الأحد إنه يعاني من نوع منخفض الخطورة من اضطراب نادر في الدم يعرف باسم متلازمة خلل التنسج النقوي.

وبحسب الجمعية الأميركية للسرطان، تعتبر متلازمة خلل التنسج النقوي نوعا من الأورام السرطانية التي تؤثر على قدرة الجسم على إنتاج خلايا دم صحية في نخاع العظام.

وقالت في رسالة صوتية بثتها وسائل إعلام محلية "خبر سار. يعاني من خلل التنسج النقوي، ولكنه منخفض الخطورة" وأكدت رويترز صحة التسجيل.

وسافر كورتيزو مع زوجته إلى الولايات المتحدة قبل أسبوع لإجراء الفحوصات. وتم اكتشاف حالته لأول مرة الشهر الماضي لكن كورتيزو قال إنه سيسعى للحصول على رأي آخر.

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