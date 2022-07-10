إعفاء جنرال أميركي والتحقيق معه بعدما رد على تغريدة زوجة بايدن!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أوقف الجيش الأميركي عقد جنرال عسكري، ووضعه قيد التحقيق، بعدما نشر تغريدة، اعتبرت أنها سخرية من السيدة الأولى جيل بايدن، زوجة الرئيس جو بايدن.

وفي التفاصيل، فإن "الجنرال المتقاعد غاري فولسكي المتحدث الرسمي السابق للجيش، والذي يرتبط بعقود عسكرية مع الجيش الأميركي، كان يرد على تغريدة نشرتها زوجة الرئيس جو بايدن.

وقالت جيل بايدن في التغريدة التي نشرتها إن حقوق المرأة سُرقت بعد قرار المحكمة العليا إلغاء الحق الدستوري لإجهاض المرأة، بحسب وسائل إعلام أميركي، مضيفة: "منذ ما يقرب من 50 عاما، كان للمرأة الحق في اتخاذ قراراتها الخاصة بشأن أجسادنا.. واليوم سُرق هذا الحق منا".

ورد فولسكي على السيدة الأولى بتغريدة على تويتر قال فيها: "يسعدني أن أراك تعرفين أخيرا ما هي المرأة".

واعتبرت صحيفة "يو أس توداي" أن "رد فولسكي على السيدة الأولى في أميركا كان خرقا لأدب ضابط عسكري متقاعد"، مشيرة إلى أن ما كتبه "خطوة غير معتادة في السياسة الحزبية من قبل مسؤول يدفع له البنتاغون، خاصة أن الوزارة عادة ما تتجنب مثل هذه الأمور".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news