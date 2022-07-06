شاهد.. السيسي‬⁩ ينتقد مازحا سيطرة برامج الطبخ على الإعلام : "هو إحنا محتاجين نتعلم إزاي ناكل؟"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

انتقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، سيطرة برامج الطبخ على الإعلام المصري خلال الفترة الأخيرة، مطالباً بالتنوع.

وقال السيسي، خلال افتتاحه عددا من مشروعات مصر الرقمية، اليوم الأربعاء عبر الفيديو كونفرانس بالعديد من المحافظات، إن انتشار المعرفة بالتكنولوجيا الحديثة أمر مهم، مشيداً ببرنامج العباقرة الذي يتضمن مسابقات بين الجامعات في المعلومات العامة والتشجيع على المعرفة.

وأضاف السيسي: "التلفزيون المصري، والفضائيات الأخرى أيضاً تسيطر عليها برامج الطبخ، كل القنوات جايبة مطابخ، والشيف، هتزعلوا مني ولا إيه، كل ما أقلب في القنوات الاقي برامج طبخ، أنا مش ضد ده، لكن أيضا يكون فيه تنوع، وبرامج التكنولوجيا تكون موجودة".

وتابع السيسي ضاحكاً: "معقول كل هذا الكم من البرامج، هو إحنا محتاجين نتعلم إزاي ناكل؟!".

وأكد السيسي أنه لابد من تغيير الواقع الذي تعيشه مصر، والدولة المصرية ليس بها ثروات، ولا يوجد حل سوى البحث عن الأفكار وتطويرها، ومن غير المقبول السير في مسارات لن تكون كافية .

الرئيس #السيسي: كل القنوات جايبه مطابخ وشيف هو إحنا مستنيين حد يعلمنا ناكل، وأنا مش ضد عشان ماحدش يفهمني غلط pic.twitter.com/T9ZpySYmDa — CBC Egypt (@CBCEgypt) July 6, 2022

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