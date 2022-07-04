الجيش البريطاني يستعيد السيطرة على حسابيه في "تويتر" و"يوتيوب"

المصدر: رويترز

استعاد الجيش البريطاني السيطرة على حسابيه على "تويتر" و"يوتيوب"، الأحد، بعد أن تم اختراقهما لفترة وجيزة واستخدامهما لنشر مواد ترويجية لتبادل العملات المشفرة، والرموز غير القابلة للاستبدال NFT.

وجاء في منشور للمكتب الصحفي التابع لوزارة الدفاع البريطانية على تويتر: "نعتذر عن الانقطاع المؤقت للخدمة. سنجري تحقيقا بشأن الحادث".

ولاحقا، جاء في تغريدة أخرى للوزارة أنها تأخذ الموضوع "بجدية بالغة".

وكان القراصنة قد نشروا فيديوهات حول العملات المشفرة وصورا لرجل الأعمال الأميركي، إيلون ماسك، على قناة الجيش على "يوتيوب"، بينما أعاد الحساب الرسمي للجيش على تويتر تغريد عدد من الرسائل المتصلة بالرموز غير القابلة للاستبدال "أن إف تي".

ويبلغ عدد متابعي الجيش على "تويتر" حاليا حوالي 362 ألف متابع، في حين تضم قناة "يوتيوب" نحو 177 ألف مشترك.

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