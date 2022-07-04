شاهد.. عروض عسكرية لقوات أمن الحج السعودية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وثق مقطع فيديو، حفل استعراض قوات أمن الحج المشاركة هذا العام، وذلك بحضور وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود.

وأظهر الفيديو، العرض العسكري لقوات أمن الحج المتضمن عدد من الآليات الحديثة المشاركة في مهمة الحج.

وبدا في الفيديو، فرضية لمداهمة إحدى المركبات الخاصة والقبض على عدد من المخالفين، وبتفتيشها عُثر بداخلها على وثائق مزورة وسلاح أبيض، وتم تسليم المضبوطات والمقبوض عليهم لجهة الاختصاص.

فيما رصد الفيديو، فرضية التصدي لعدد من الأشخاص المسلحين حاولوا النيل من إحدى الشخصيات التي حضرت لإحدى المنشآت لعقد اجتماع ما.

وأوضح الفيديو، القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي تتصدى لهم حتى يتم إجلاء الشخصية ومن معه من المبنى.

فيديو | حفل استعراض قوات أمن الحج المشاركة هذا العام #الإخبارية#بسلام_آمنين pic.twitter.com/uyhGt0RuPp — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 3, 2022

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