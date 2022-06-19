بايدن يسقط عن دراجته الهوائية دون أن يصاب بأذى

المصدر: رويترز

تعرض الرئيس الأميركي جو بايدن للسقوط من دراجته، أمس، بينما كان يحاول التوقف لتحية مؤيديه خلال قضائه عطلة نهاية الأسبوع في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير.

وبدا بايدن وكأنه لم يصب بأذى، إذ إنه وقف على الفور، وقال: «أنا بخير» بعد سقوطه الذي حدث أمام تجمع للصحافيين.

واعتاد بايدن قيادة الدراجات في منطقة جوردونز بوند بديلاوير خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وقال الرئيس الأميركي إن قدمه تعثرت عندما أراد إيقاف الدراجة.

وقضى بايدن في وقت لاحق عدة دقائق يتجاذب أطراف الحديث مع الأشخاص الذين تجمعوا لمشاهدته على الدراجة.

وقال البيت الأبيض إنه لا حاجة لرعاية طبية.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض طلب عدم نشر اسمه إن الرئيس «بخير، ويتطلع لقضاء باقي اليوم مع أسرته».

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