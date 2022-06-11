البحرين: لا توجد حالات إصابة بالسل بين نزلاء السجون

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أكدت وزارة الصحة في البحرين، بأنه لا توجد أي حالة مصابة بمرض السل في مركز الإصلاح والتأهيل في الوقت الحالي، مبينة بأن النزيل المصاب في وقت سابق كان قد تم نقله إلى مجمع السلمانية الطبي منذ أسبوعين وحالته الآن مستقرة، وما زال يخضع للعلاج والعناية الطبية اللازمة.

وأوضحت الوزارة أنه قد تم اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات من قبل الفريق الطبي بناء على بروتوكولات عالمية وتم الانتهاء من إجراء جميع الفحوصات اللازمة بشكل احترازي على بقية النزلاء المخالطين للاطمئنان على الوضع الصحي بشكل عام، مشددة على عدم رصد أي إصابات بين المخالطين.

وحسب وكالة أنباء البحرين "بنا"، دعت الوزارة إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة وعدم الالتفات إلى ما يتم تداوله حول انتقال العدوى للنزلاء أو عدم حصولهم على العناية الطبية اللازمة حيال ذلك، .

وشددت وزارة الصحة على استمرارها في تقييم مستوى الخدمات الصحية والعناية الطبية والنفسية والجسدية للنزلاء وتطبيق البروتوكولات العلاجية التي تتناسب مع كل حالة مرضية، ومواصلة التعرف على الاحتياجات المختلفة سعياً منها للحفاظ على المكتسبات التي تحققت عبر تميز النظام الصحي في مملكة البحرين.

وشددت وزارة الصحة على أنه تم اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات من قبل الفريق الطبي المعالج، وجاري العمل والتنسيق للتأكد من سلامة الوضع الصحي لجميع النزلاء.

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