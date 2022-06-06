فيضانات وعواصف شديدة في منطقة جبال الألب

المصدر: فيينا - د ب أ

تعرضت النمسا وسويسرا لعواصف شديدة تسببت في أضرار وفيضانات في أنحاء منطقة جبال الألب، حيث سجلت المناطق الأكثر تضررا وقوع إصابات أيضا.

وتحركت العواصف من الغرب إلى الشرق عبر سويسرا والنمسا في وقت متأخر مساء أمس الأحد. وأفادت هيئة الإذاعة النمساوية بأن عدة أشجار سقطت على طريق تاورن الرئيسي في سالزبورج.

وأعاقت حركة المرور الكثيفة، حيث يقضي السكان عطلة نهاية أسبوع طويلة، عمليات إزالة آثار العواصف. وتفاقمت المشكلات بسبب إغلاق نفقين وسط انقطاع التيار الكهربائي.

وأطاحت الرياح العاتية بأسطح بعض المنازل، فيما غمرت الأمطار الغزيرة أقبية المنازل.

وانقطع التيار الكهربائي مؤقتا عن نحو 30 ألف منزل في مناطق من ولاية النمسا العليا شمالي النمسا.

وأصيب ثلاثة أشخاص في كانتون فاليه في سويسرا. وقالت الشرطة إن خيمة تطايرت لتصيب شخصين.

وفي سويسرا، أضرت الرياح أيضا ببعض المباني، حيث وصلت سرعتها إلى 132 كيلومترا في الساعة، فضلا على البرد والأمطار الغزيرة.

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