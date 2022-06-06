قرصنة الموقع الالكتروني لوزارة الإسكان الروسية

المصدر: رويترز

تعرض الموقع الإلكتروني لوزارة البناء والإسكان والمرافق الروسية للاختراق، إذ تؤدي عمليات البحث على الإنترنت عن الموقع إلى عبارة “المجد لأوكرانيا” باللغة الأوكرانية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية في وقت متأخر، أمس، عن ممثل الوزارة قوله إن الموقع مُعطل لكن البيانات الشخصية للمستخدمين محمية.

وقالت الوكالة إن وسائل إعلام أخرى ذكرت أن المتسللين يطالبون بفدية لمنع الكشف عن بيانات المستخدمين. ولم تتمكن رويترز من التأكد من وسائل الإعلام التي استشهدت بها وكالة الإعلام الروسية.

وواجه العديد من الشركات والمؤسسات الإخبارية الروسية المملوكة للدولة محاولات تسلل متفرقة منذ أن أرسلت روسيا قواتها المسلحة إلى أوكرانيا في 24 فبراير.

وأدت هجمات التسلل في أوائل مايو إلى تغيير قوائم القنوات التلفزيونية الفضائية في موسكو في يوم النصر عندما احتفلت روسيا بالذكرى السابعة والسبعين لانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية.

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية المستقلة (يو.إن.آي.إيه.إن)، أمس، أن بث مباراة كرة القدم الأوكرانية وويلز من خلال (أو.إل.إل. تي في) عبر الإنترنت قد تعرض للاختراق مؤقتًا. ولم يتسن لرويترز التحقق من هذا.

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