وفاة طيارين إثر سقوط طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو الأردني

المصدر: عمان - وام

توفي طياران اثنان بحادث سقوط طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو الأردني صباح اليوم ، أثناء جولة تدريبية بمحافظة إربد شمال المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله، إنه في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، تعرضت إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع "Grob" إلى خلل فني أثناء جولة تدريبية، ما أدى إلى سقوطها في أرض خالية في منطقة الرمثا بمحافظة إربد.. مضيفا أن سقوط الطائرة نتج عنه وفاة الطيارين.

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