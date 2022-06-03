العراق.. إسقاط طائرة شراعية محملة بمليون حبة مخدرة في البصرة

المصدر: بغداد - د ب أ

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية ، اليوم الجمعة، عن إسقاط طائرة شراعية محملة بمليون حبة مخدرة في البصرة.

وذكرت الاستخبارات في بيان، أنه "بعد ورود معلومات استخبارية بوجود طائرة شراعية محلية الصنع تجوب سماء محافظة البصرة في (منطقة جريشان)، تم على الفور تشكيل فريق عمل مشترك من مفارز وكالة الاستخبارات العاملة بمحافظة البصرة واللواء 14 حرس الحدود، وتمشيط المنطقة وإطلاق النار، مما اضطر قائد الطائرة إلى إنزالها والهروب باتجاه الشريط الحدودي لإحدى دول الجوار ولا يزال البحث جارياً عنه".

وأضافت أنه " تم ضبط حبوب مخدرة تقدر بنحو مليون حبة كان في نيته إدخالها إلى داخل الأراضي العراقية".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news