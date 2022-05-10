مدير منظمة الصحة العالمية: سياسة "صفر كوفيد" الصينية غير قابلة للاستمرار

المصدر: جنيف - أ ف ب

حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم الثلاثاء، من أن استراتيجية الصين القائمة على "صفر إصابات بكوفيد" غير قابلة للاستمرار، مشددا على أهمية الانتقال إلى نهج بديل.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحافي: "عندما نتحدث عن استراتيجية صفر كوفيد، لا نعتقد بأنها مستدامة، نظرا إلى سلوك الفيروس حاليا وما نتوقعه في المستقبل".

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