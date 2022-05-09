بوتين يحمل صورة والده خلال مسيرة في موسكو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

انضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مسيرة "الفوج الخالد" في الساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو.

وقالت وكالة "سبوتنيك" أن الرئيس الروسي شارك في الحدث، بعد أن توقف عن ذلك خلال العامين الماضيين على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الوكالة أن بوتين شارك في "الفوج الخالد"، حاملا صورة والده الذي شارك في الحرب الوطنية العظمى.

"الفوج الخالد" هو عمل وطني يقام في روسيا وعدد من البلدان لإحياء ذكرى الأبطال المشاركين في الحرب الوطنية العظمى.

انطلق الفوج لأول مرة في 9 مايو 2012 في تومسك بمبادرة من الصحفيين المحليين، وفي عام 2013 انتقل إلى باقي المدن.

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