رد فعل السيسي على أمانة فتاة الدليفيري.. شاهد بالفيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

بدا على الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التأثر الشديد بعد مشاهدته فيديو عن شهامة وبطولة "سارة" فتاة الدليفيري التي تنفق على نجلها بعد أن انفصلت عن زوجها وتعيش مع أسرتها.

وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية كان فريق عمل "حياة كريمة" اختبر سارة بأن طلب منها توصيل حقيبة بها مبلغ كبير من المال، وأظهرت الفتاة أمانتها وأعادت المبلغ لأصحابه برغم حاجتها للمال للتغلب على صعوبات المعيشة.

و جرى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم، عرض حلقتين لاثنين من أبطال "حياة كريمة" اللتين حققتا ملايين المشاهدات، وهما "مينا" سائق التاكسي الذي عرض توصيل رجل مُسن دون مقابل من أجل أن ينال الثواب، وسارة فتاة الدليفيري التي أظهرت أمانتها الشديدة.

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