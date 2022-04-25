شاهد.. صورة نادرة للملك فهد عندما كان وزيرًا للداخلية.. والكشف عن مكانها وتاريخها
نشر حساب فهد بن عبدالعزيز على تويتر، صورة نادرة للملك فهد ، عندما كان وزيرًا للداخلية.
وقال الحساب في تعليقه على الصورة: "الملك فهد طيب الله ثراه في خلوته الخاصة، بمخيم روضة نورة، خارج الرياض، عندما كان وزيرًا للداخلية آنذاك".
واختتم حساب فهد بن عبدالعزيز: "بجانبه عبدالله آل الشيخ، وخلفهما أحمد بلال رحمهما الله، عام 1392 هجرية".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news