شاهد.. صورة نادرة للملك فهد عندما كان وزيرًا للداخلية.. والكشف عن مكانها وتاريخها

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نشر حساب فهد بن عبدالعزيز على تويتر، صورة نادرة للملك فهد ، عندما كان وزيرًا للداخلية.

وقال الحساب في تعليقه على الصورة: "الملك فهد طيب الله ثراه في خلوته الخاصة، بمخيم روضة نورة، خارج الرياض، عندما كان وزيرًا للداخلية آنذاك".

واختتم حساب فهد بن عبدالعزيز: "بجانبه عبدالله آل الشيخ، وخلفهما أحمد بلال رحمهما الله، عام 1392 هجرية".

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