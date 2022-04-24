شاهد.. مهرجان انتخابي في بيروت ينتهي بسرقة الكراسي!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وثق مقطع فيديو، سرقة كراسي من مهرجان انتخابي لمرشح لبناني في مدينة طرابلس بالعاصمة بيروت.

وظهر في الفيديو، عدد من الحضور في مهرجان لمرشح في الانتخابات النيابية اللبنانية يسرقون الكراسي التي كانوا يجلسون عليها .

وكان المرشح عمر حرفوش، أطلق ماكينته الانتخابية عبر المهرجان الذي تخلله إشكال بين الحضور والمنظمين، لا تزل أسبابه مجهولة.

والمرشح عمر حرفوش، هو منتج أفلام وناشط إعلامي سابقا في أوكرانيا المالك فيها مع شقيقه وليد لمجموعة supernova الاعلامية، لكنه أقام مع زوجته وأولاده منذ 2006 في باريس حسب "العربية".

أما في لبنان، فأسس حزب "الجمهورية الثالثة" وباسمه رشح نفسه للانتخابات المقررة الشهر المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news