ضحايا بانفجارات بمدرسة للبنين في كابول

المصدر: كابول - أ ف ب

هزّت ثلاثة انفجارات مدرسة للبنين، اليوم، في حي شيعي في أفغانستان، ما أسفر عن سقوط ضحايا، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وقال الناطق باسم شرطة كابول خالد زدران على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الانفجارات وقعت في مدرسة عبد الرحيم شاهد وأدت إلى "سقوط ضحايا في أوساط أشقائنا الشيعة".

وتقع المدرسة في حي دشت برجي في غرب العاصمة الذي يشكل أفراد أقلية الهزارة الشيعية معظم سكانه وسبق لتنظيم الدولة الإسلامية أن استهدفه.

ووقعت انفجارات اليوم لدى انتهاء التلاميذ من حضور صفوفهم الصباحية، وفق ما أفاد شاهد عيان.

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