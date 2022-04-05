مصر.. إعدام 5 أشخاص بسبب حاوية تفاح قادمة من سوريا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

حكمت محكمة مصرية بالإعدام شنقا لـ 5 أشخاص والسجن المؤبد على 3 آخرين، لتهريبهم مواد مخدرة داخل حاوية تفاح قادمة من سوريا إلى ميناء بورسعيد.

وترجع القضية رقم 1676 لسنة 2019 جنايات الميناء، والمقيدة رقم 1119 لسنة 2019 كلي بورسعيد، إلى عام 2019 بضبط حاوية تفاح قادمة من سوريا إلى ميناء بورسعيد ومخبأ داخلها جواهر من مخدر (الحشيش - الفنيتلين).

وتبين من التحريات وتحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين الثمانية بتشكيل عصابة غرضها جلب مواد مخدرة، وجرى إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد على المتهمين الرابع والسابع والثامن، وحكمت بإجماع الآراء بالإعدام على باقي المتهمين الخمس.

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