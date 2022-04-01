بالفيديو.. مذيعة عربية تدخل في نوبة ضحك وهي تقرأ خبرًا عن بايدن.. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

دخلت مذيعة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، في نوبة من الضحك خلال تقديمها خبرًا عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مباشرة على الهواء عبر تلفزيون الهيئة.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للإعلامية رانيا العطار، المذيعة في "بي بي سي عربية"، عندما بدأت بالضحك أثناء إلقائها خبرًا عن الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء زيارته لبولندا.

وأظهر الفيديو أن "العطار"، لم تستطع تمالك نفسها، واستمرت بالضحك بشكل مفرط حتى بعد إعادة قراءة الخبر مرة أخرى، واعتذارها من المشاهدين.

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