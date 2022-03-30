مقتل 8 أشخاص واختطاف 30 في هجوم على قطار بنيجيريا

المصدر: لاجوس - د ب ا

قال صامويل اروان، مفوض وزارة الأمن والشؤون الداخلية بولاية كادونا النيجيرية إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب 26 آخرون إثر كمين نصبه مسلحون لقطار ركاب شمال غربي البلاد.

ووفقا لصحيفة " ليدرشيب" المحلية، تم أيضا اختطاف 30 شخصا، بينهم كبير ادامو، رئيس البنك الزراعي النيجيري.

وقام مسلحون بنصب كمين لقطار، يحمل المئات من الركاب أول أمس الاثنين، حيث دمروا القضبان بالمتفجرات، ثم أطلقوا النار على القطار لكي يتوقف.

وكان القطار في طريقه من العاصمة أبوجا إلى مدينة كادونا بشمال غرب البلاد. وتم تعليق خدمات القطار على هذا الطريق مؤقتا.

وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم، وآخر استهدف مطار كادونا في وقت سابق.

وأعرب غوتيريش عن تعازيه لأقارب الضحايا، وطالب بالإفراج عن المختطفين. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

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