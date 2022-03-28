دقيقة صمت من أجل أوكرانيا خلال حفل "الأوسكار"

المصدر: هوليوود - أ ف ب

وقف مشاهير هوليوود الذين حضروا مساء أمس حفلة توزيع جوائز الأوسكار دقيقة صمت تعبيراً غن الدعم للشعب الأوكراني.

وعُرض على شاشة الاحتفال خلال دقيقة الصمت نص جاء فيه "إذا كانت السينما وسيلة مهمة بالنسبة إلينا للتعبير عن إنسانيتنا في أوقات النزاع، فإن الواقع هو أن ملايين العائلات في أوكرانيا بحاجة إلى الطعام والرعاية الطبية والمياه النظيفة وخدمات الطوارئ" .

وأضاف النص "الموارد شحيحة ويمكننا - بشكل جماعي كمجتمع عالمي - أن نفعل أكثر".

ودعت العبارات على الشاشة إلى إرسال المساعدات إلى أوكرانيا "ومساعدتها بكل الوسائل الممكنة".

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