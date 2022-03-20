مشهد صادم على طريقة جورج فلويد.. شرطي أميركي يضع ركبته على رقبة فتاة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأميركية، جراء انتشار فيديو لمشاجرة في مدرسة بولاية ويسكونسن، وذلك بعد تدخل الشرطي لفك المشاجرة ولكنه أركع طالبة عمرها 12 عاما وضغط على رقبتها مدة حوالي دقيقة ونصف.

وفي سيناريو يتشابة مع سيناريو جورج فلويد، الذي مات جراء عنف الشرطة، مما ادى إلى إثارة الرأي العام الأميركي، وثق مقطع فيديو، لحظة صادمة لشرطي أميركي يضع ركبته على رقبة فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا لأكثر من دقيقة بعد شجار في كافتيريا مدرسة بولاية ويسكونسن .

وظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل"، الشرطي كينوشا شون جوتشو، يتدخل في المشاجرة ثم يتشاجر مع الفتاة قبل أن تسقط على الأرض ويضرب رأسها على منضدة.

ووفقا للصحيفة فإن الشرطي البالغ من العمر 37 عامًا، والذي كان يعمل حارس أمن في المدرسة، دفع رأس الفتاة إلى الأرض ووضع ركبته على رقبتها لمدة دقيقة ونصف تقريبًا قبل تكبيل يديها وإخراجها من الكافيتريا.

وذكر والد الطفلة التي لم يكشف عن اسمها أنها تعاني حالة نفسية، كاشفا أنها تخضع للعلاج حيث يتابع أخصائي أعصاب حالتها، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

ووجه والد الطفلة اتهامات جنائية إلى الشرطي، للجوئه إلى تقييد الرقبة الذي حظر على ضباط إنفاذ القانون في ويسكونسن العام الماضي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه الشرطي منح إجازة مفتوحة، إلا أنه تقدم في وقت لاحق باستقالته، التي أشار فيها إلى أن الحادث قد وضع عبئا ثقيلا على عائلته.

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