ابنة المتحدث باسم بوتين: "شعرت بالصدمة وأريد السفر"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ظهرت إليزافيتا بيسكوف ، ابنة ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلادمير بوتين في العديد من الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، معربة عن غضبها من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب غزو أوكرانيا .

وقالت بيسكوفا في مقابلة مع موقع "بيزنس إنسايدر"، "إنها امرأة عصامية وقد أصيبت بالصدمة بسبب العقوبات المفروضة عليها".

وأضافت "بالنسبة لي، هذا غير عادل تماما.. لقد فوجئت حقا.. أعتقد أنه من الغريب فرض عقوبات على شخص يبلغ من العمر 24 عاما وليس له علاقة بالوضع ".

وتابعت: "أتمتع أنا ووالدي بعلاقة عميقة جدا، إلا أنه لا ينبغي أن أتحمل المسؤولية، تلك العقوبات لن تؤثر علي ماليا.. لكن أنا مستاءة وأرغب في السفر ".

يذكر أن بيسكوف انتقدت حكومة بلادها، ونشرت عبارة "لا للحرب" في بث مباشر على إنستغرام تم حذفه لاحقا.

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