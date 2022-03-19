روسيا تسخر من تقارير عن ارتداء رواد فضاء ملابس صفراء دعماً لأوكرانيا !

المصدر: موسكو - رويترز

نفت وكالة الفضاء الروسية اليوم السبت تقارير لوسائل الإعلام الغربية تشير إلى أن رواد الفضاء الروس الذين انضموا إلى محطة الفضاء الدولية اختاروا ارتداء حلات صفراء بخط أزرق دعما لأوكرانيا.

وقالت الخدمة الصحفية لوكالة الفضاء الاتحادية الروسية في قناتها على تيلجرام: "في بعض الأحيان يكون الأصفر.. أصفر فقط".

وأضافت: "زي الطيران للطاقم الجديد مصنوعة بألوان شعار جامعة بومان موسكو التقنية الحكومية التي تخرّج منها جميع الرواد الثلاثة... من الجنون أن تتصور العلم الأوكراني في كل مكان وفي كل شيء".

وكان المدير العام لوكالة الفضاء الاتحادية الروسية ديمتري روجوزين أكثر حدة إذ قال على قناته الشخصية على تيلجرام إن رواد الفضاء الروس ليس لديهم أي تعاطف مع القوميين الأوكرانيين.

وفي مؤتمر صحافي بث مباشرة من محطة الفضاء الدولية أمس الجمعة سُئل رائد الفضاء المخضرم أوليج أرتيميف قائد المهمة عن الزي فقال: "كل طاقم يختار لونا يبدو مختلفا. كان دورنا لاختيار اللون.. في الواقع تراكم لدينا الكثير من القماش الأصفر اللون لذلك كنا بحاجة إلى استخدامه. ولهذا السبب تحتم علينا ارتداء زي الطيران الأصفر".

وقال المدير العام لوكالة الفضاء الاتحادية الروسية إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا ردا على الغزو قد تدمر العمل الجماعي في محطة الفضاء الدولية وتؤدي إلى سقوط المحطة من المدار.

وقال مسؤولون في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن أفراد الطاقم الأمريكي والروسي على دراية بالأحداث على الأرض لكن عملهم لم يتأثر بالتوترات الجيوسياسية.

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