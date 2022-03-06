السعودية تسمح بدخول المقيمين للمملكة بغض النظر عن حالة التحصين

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية العقيد طلال الشلهوب، أنه يمكن للمقيمين الدخول مباشرة إلى السعودية بغض النظر عن حالة تحصينهم، مشددا على أنه تسري عليهم إجراءات التحصين المطبقة على المواطنين والمقيمين حاليا.

ولفت خلال المؤتمر الصحافي اليوم الأحد إلى اشتراط التأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا على تأشيرات الزيارة بأنواعها، بما في ذلك تأشيرة الزيارة للعمرة والسياحة، وذلك خلال بقاء الزائر داخل المملكة أو عند تمديد التأشيرة أو عند الخروج والدخول المتعدد.

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