سفير اليابان بالسعودية يستعرض بـ"صقر" في رحلة مقناص (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نشر السفير الياباني في المملكة، فوميو إيواي، اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق فيه جانبا من رحلة "مقناص" بالبر، واستعراض بأحد الصقور.

وأظهر الفيديو السفير "إيواي" وهو يضع صقرًا على يده ويلتقط به الصور التذكارية، وعلق على المقطع بقوله: لأول مرة في حياتي شاهدت الصقر عن قرب ووجدت كم هو جميل ووسيم".

وحظي مقطع فيديو السفير الياباني في السعودية على تفاعل وإعجاب واسع من جانب المغردين.

لأول مرة في حياتي شاهدت الصقر عن قرب ووجدت كم هو جميل ووسيم 🥰 pic.twitter.com/NQrgQinvMo — Iwai Fumio🇯🇵 (@FumioIwai) March 5, 2022

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news