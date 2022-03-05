السعودية.. "مكافحة الفساد" توقف 143 مسؤولا بتهم الرشوة والتزوير

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أمس الجمعة، أنها أوقفت الشهر الماضي 143 مسؤولا في 6 وزارات بتهم بينها الرشوة والتزوير.

وبينت الهيئة الحكومية في بيان نشرته على حسابها بموقع "تويتر" أنها أجرت خلال الشهر الماضي 5 آلاف و72 جولة رقابية، باشرت خلالها التحقيق من 544 مسؤولا.

وأضافت الهيئة أنها أوقفت 143 مسؤولا بينهم من أطلق سراحهم بالكفالة الضامنة.

ولفتت إلى أن الجهات التي شهدت تلك الوقائع كانت وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعدل والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وكانت "الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير"، من أبرز جرائم الفساد المالي والإداري التي تم التحقيق فيها، وفق البيان.

والخميس، قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "معركتنا مع الفساد لا تتسامح مع أي متجاوز حتى وإن سرق 100 دولار".

وأضاف في مقابلة مع مجلة "أتلانتك" الأميركية، نشرتها قناة "العربية" : "لولا تصدينا للفساد لما كان هناك نمو ولا وزراء أكفاء ولا استثمار أجنبي".

#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر رجب 1443 هـ pic.twitter.com/MylJXg152I — هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) March 4, 2022

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